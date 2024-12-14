В Уфе детей познакомили с кубинской культурой

В Центре детского творчества «Парус» провели тематический день. Ребята подготовили танец, выучили песни и узнали об истории страны. Мероприятие прошло при поддержке башкирского регионального отделения «Общество дружбы с Кубой».

Жители солнечной кубинской республики и не догадываются, что где-то в далёкой Уфе маленькие жители Башкортостана создали свой островок тепла. И песня «Гуантанамера» уже завоевала их сердца. Они признаются в любви стране, в которой сами никогда не бывали. Юные эксперты уже рассуждают и анализируют культуру.

Пока за окном снег, они представляют страну, где этот флаг греет жаркое солнце. И вникают в его смысл. Он символизирует три части страны, на которые Кубу разделили испанцы. Но для этих малышей далёкая республика ассоциируется не со сложной историей становления.

В центре детского творчества «Парус» решили провести день Кубы, погрузив детей в культуру страны. Эта организация — правопреемница еще советского объединения, которое в своё время возглавлял Юрий Гагарин. В Башкортостане работает региональное отделение.

Для детей провели открытый урок. Юные танцовщицы освоили танец сальса. Зрителями концерта стали родители. К выступлению воспитанницы центра детского творчества подготовились основательно, подобрав и соответствующие костюмы.