В Уфе прошёл Всероссийский турнир по борьбе куреш

В столице Башкортостана прошёл Всероссийский турнир по борьбе кореш, посвященный памяти генерал-лейтенанта полиции Артура Ахметханова. Соревнования уже стали традиционными. На этот раз их провели в новом Дворце борьбы.

Артур Ахметханов внес большой вклад в развитие кореша в республике. В свое время он поддерживал этот и другие виды спорта. Турнир набирает популярность среди корешистов в стране. На соревнования приезжают все больше команд от Камчатки до Калининграда. На этот раз силы на ковре проверили более 200 спортсменов из 24 регионов страны.