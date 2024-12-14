В Уфе прошли республиканские соревнования по синхронному плаванию

Уфа приняла первенство республики по синхронному плаванию. Около 100 спортсменок от 5 лет и старше проверили свои силы и продемонстрировали номера. Участницы выступали в сольной и обязательной программах, дуэте, в группе и комби.

Настоящее хореографическое искусство на воде. Важно, чтобы все спортсменки выполняли движения одновременно и в такт музыке. Больше всего внимания на тренировках они уделяют именно этому.

На соревнованиях синхронистки получают баллы за технику выполнения своей программы, а также артистичность. Оцениваются фигуры, сложность номера. Именно от них зависит итоговый результат в синхронном плавании. Карина Фазлыева — звёздочка синхронного плавания в республике. На уфимском старте она стала обладательницей трёх золотых медалей: в дуэте, в сольной и обязательной программах.

В дуэте, допустим, надо следить за синхронностью, за партнёром, чтобы никуда не уплыл, и сделать всё синхронно, красиво, вместе. А в соло нужно показать полностью себя, раскрыть всю эстетику, показать программу и описать музыку. Где сложнее — нельзя сказать. Везде сложно, везде нравится. Карина Фазлыева, победительница первенства Республики Башкортостан по синхронному плаванию

В дуэте Карина Фазлыева выступала с Камиллой Муртазиной. Это еще одна представительница нашей Республики, на которую тренеры возлагают большие надежды. И она их не подводит. Помимо медали в дуэте, Камилла стала второй в обязательной программе по фигурам.

Все достойные, все сильные, но выиграет сильнейший. Все достойны первых, вторых и третьих мест. Я подготавливала себя морально, до соревнований делали прогоны, чистили связки и всё в таком духе. Камилла Муртазина, победительница первенства Республики Башкортостан по синхронному плаванию

Синхронное плавание в Башкортостане развивается 7 лет. Особенно активно занимаются синхронистки из Уфы и Стерлитамака. В планах у федерации расширить географию. Ведь только за пару лет в Башкортостане появились новые чемпионки.

На сегодняшний день у нас в команде 5 кандидатов в мастера спорта, я считаю, для новой федерации это отличный результат. Да, мы все-таки шли на мастера спорта, но чуть-чуть девочкам не хватило. Может быть, мандраж, может быть, нехватка опыта. Ну, всё это сказывается, психологический фактор. Поэтому я считаю, что всё у нас еще впереди, и мы только движемся вперед правильными шагами. Яна Терегулова, президент федерации синхронного плавания Республики Башкортостан