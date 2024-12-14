В Уфе прошли республиканские соревнования по синхронному плаванию

Уфа приняла первенство республики по синхронному плаванию. Около 100 спортсменок от 5 лет и старше проверили свои силы и продемонстрировали номера. Участницы выступали в сольной и обязательной программах, дуэте, в группе и комби.
Настоящее хореографическое искусство на воде. Важно, чтобы все спортсменки выполняли движения одновременно и в такт музыке. Больше всего внимания на тренировках они уделяют именно этому.
На соревнованиях синхронистки получают баллы за технику выполнения своей программы, а также артистичность. Оцениваются фигуры, сложность номера. Именно от них зависит итоговый результат в синхронном плавании. Карина Фазлыева — звёздочка синхронного плавания в республике. На уфимском старте она стала обладательницей трёх золотых медалей: в дуэте, в сольной и обязательной программах.
В дуэте Карина Фазлыева выступала с Камиллой Муртазиной. Это еще одна представительница нашей Республики, на которую тренеры возлагают большие надежды. И она их не подводит. Помимо медали в дуэте, Камилла стала второй в обязательной программе по фигурам.
Синхронное плавание в Башкортостане развивается 7 лет. Особенно активно занимаются синхронистки из Уфы и Стерлитамака. В планах у федерации расширить географию. Ведь только за пару лет в Башкортостане появились новые чемпионки.
Республиканские соревнования позволили сформировать сборную республики на предстоящие Всероссийские соревнования в новом году. А сейчас башкирские спортсменки отправились на свой первый международный турнир в Дубай. Там выступят восемь синхронисток из Башкортостана.