В Башкирии в результате возгорания бани погиб мужчина

В Башкирии в результате пожара погиб 44-летний мужчина. Инцидент произошел в селе Учалы Учалинского района. Об этом сообщили в главном управлении МЧС региона.

Утром в Центр обработки вызовов поступило сообщение о возгорании бани. Для тушения огня были направлены пожарные. Также на место происшествия выехал инспектор из госкомитета республики по ЧС для выяснения всех обстоятельств.

По предварительной информации, мужчина жил один и из-за похолодания у него произошла разморозка отопительных труб, из-за чего он временно переехал в баню. В настоящее время устанавливаются причины пожара и детали происшествия.