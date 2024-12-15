Уфимец помог поймать пьяного водителя, сообщив в чат-бот ГАИ

В Уфе неравнодушный житель помог сотрудникам ГАИ поймать нетрезвого водителя. Он отправил сообщение в чат-бот Госавтоинспекции, сообщив о водителе «ВАЗ-2104», который находился в состоянии алкогольного опьянения и собирался уехать. Это сообщение позволило быстро передать информацию на пост ДПС.