Уфимец помог поймать пьяного водителя, сообщив в чат-бот ГАИ

В Уфе неравнодушный житель помог сотрудникам ГАИ поймать нетрезвого водителя. Он отправил сообщение в чат-бот Госавтоинспекции, сообщив о водителе «ВАЗ-2104», который находился в состоянии алкогольного опьянения и собирался уехать. Это сообщение позволило быстро передать информацию на пост ДПС.
Сотрудники ГАИ смогли оперативно найти и задержать нарушителя благодаря предоставленным координатам. Алкотестер показал 1,037 мл/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.
На 39-летнего мужчину были составлены соответствующие документы. Его автомобиль отправили на штрафстоянку. Водителю грозит лишение прав и штраф, который может составить до 30 тысяч рублей.
Фото: ГАИ по РБ.