Премьер-министр Башкирии озвучил программу работы на ближайшую пятилетку

Эксперты заявляют, что переназначение Андрея Назарова было ожидаемым. Он возглавляет башкирский кабмин с 2020 года и считается эффективным менеджером в управленческой команде Главы Башкортостана. Радий Хабиров неоднократно подчёркивал, что в последние годы Правительству приходилось работать в самых непростых условиях: это и пандемия по коронавируса, и специальная военная операция. Несмотря на эти вызовы, республика выстояла и сегодня активно развивается. По многим показателям в промышленности, в строительстве, в социальной сфере, в науке и образовании наш регион вышел на лидирующие позиции. Политологи считают, что без грамотного и системного руководства кабинетом министров это было бы невозможно.