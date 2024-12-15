Осадки в виде «Града»: как работает на СВО реактивная батарея полка «Башкортостан»

Бьют мощно и точно в цель. Реактивная батарея имени Алексея Сухорукова мотострелкового полка «Башкортостан» наносит огневое поражение противнику на Краснолиманском направлении Луганской Народной Республики. В день расчеты могут получить несколько целей, работа также ведется и в ночное время. Экипажи готовы к выезду в любое время суток. За очередным боевым заданием следил наш военный корреспондент Азат Садреев.

Сейчас мы находимся в так называемом районе ожидания. Здесь наши артиллеристы в постоянной боевой готовности. И в случае поступления приказа расчеты моментально выезжают на боевое задание. Реактивная батарея полка «Башкортостан» – одно из самых грозных для противника подразделений. Полный пакет всего одной системы залпового огня «Град» может за секунды накрыть площадь, равную четырём футбольным полям.

Основные цели, по которым мы работаем, это большое скопление личного состава противника, полевые склады с боеприпасами, а также большое скопление бронетехники и колонн бронетехники. Вот это наши основные приоритетные цели. позывной «Боксёр»

Слаженная работа вместе с остальными подразделениями полка: разведкой, отрядом БПЛА «Айгир», ротой радиоэлектронной борьбы – помогает оказывать мощную огневую поддержку штурмовикам.

Непросто в стороне быть. Собрался и поехал. Родные, конечно, против были, потом уже смирились с этим. Сейчас я уже здесь девятый месяц. Нравится. Ребята хорошие здесь. Дружные. Командиры здесь отличные. позывной «Алмаз»

Не было боевого опыта. Срочку служил, как и все ребята. Но пришла такая информация, что здесь творится. Стал неравнодушным к этому. Решил помочь ребятам. Надо эту нечисть передавить. Вот мы и выполняем боевую задачу. Стараемся выполнить всё правильно, четко. Благодаря командирам, конечно. Они у нас хорошие мужики. позывной «Мяля»

Боевой расчет получает очередные цели. Спустя минуту реактивная система залпового огня «Град» уже выдвигается на позиции. Выехав на рубежи, пристальное внимание за небом. Антидроновая группа прикрывает товарищей, пока те сверяются с координатами и наводят орудие.

У реактивщиков мотострелкового полка «Башкортостан» порядка 30 огневых позиций. Каждый раз они меняют свою локацию во время боевой работы, чтобы избежать возможности обнаружения вражескими FPV-дронами.

Очередная цель успешно поражена, что подтверждается объективным контролем с беспилотников. Старший офицер батареи возвращает расчет обратно. Сам он родом из Самары, но за боевые заслуги указом Главы Башкортостана отмечен медалью Минигали Шаймуратова. Заслуженную награду получил лично из рук Радия Хабирова во время его очередной рабочей поездки на Донбасс.

Я ее очень сильно хотел. Когда начали награждать ребят из нашего подразделения, думал, возможно, мне не получится, потому что я сам не из РБ. Но эта медаль для меня, наверное, значит больше, чем остальные, которые уже есть. И вот я ее получил за боевую работу, за выполненные свои боевые задачи. И она уже дома у меня лежит, она одна из первых. позывной «Винни»