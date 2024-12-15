Осадки в виде «Града»: как работает на СВО реактивная батарея полка «Башкортостан»

Бьют мощно и точно в цель. Реактивная батарея имени Алексея Сухорукова мотострелкового полка «Башкортостан» наносит огневое поражение противнику на Краснолиманском направлении Луганской Народной Республики. В день расчеты могут получить несколько целей, работа также ведется и в ночное время. Экипажи готовы к выезду в любое время суток. За очередным боевым заданием следил наш военный корреспондент Азат Садреев.
Сейчас мы находимся в так называемом районе ожидания. Здесь наши артиллеристы в постоянной боевой готовности. И в случае поступления приказа расчеты моментально выезжают на боевое задание. Реактивная батарея полка «Башкортостан» – одно из самых грозных для противника подразделений. Полный пакет всего одной системы залпового огня «Град» может за секунды накрыть площадь, равную четырём футбольным полям.
Слаженная работа вместе с остальными подразделениями полка: разведкой, отрядом БПЛА «Айгир», ротой радиоэлектронной борьбы – помогает оказывать мощную огневую поддержку штурмовикам.
Боевой расчет получает очередные цели. Спустя минуту реактивная система залпового огня «Град» уже выдвигается на позиции. Выехав на рубежи, пристальное внимание за небом. Антидроновая группа прикрывает товарищей, пока те сверяются с координатами и наводят орудие.
У реактивщиков мотострелкового полка «Башкортостан» порядка 30 огневых позиций. Каждый раз они меняют свою локацию во время боевой работы, чтобы избежать возможности обнаружения вражескими FPV-дронами.
Очередная цель успешно поражена, что подтверждается объективным контролем с беспилотников. Старший офицер батареи возвращает расчет обратно. Сам он родом из Самары, но за боевые заслуги указом Главы Башкортостана отмечен медалью Минигали Шаймуратова. Заслуженную награду получил лично из рук Радия Хабирова во время его очередной рабочей поездки на Донбасс.
Ребята отработали свои боевые цели, сейчас вернулись в район ожидания. В данный момент будет происходить так называемая «кормежка». То есть пакет будет вновь заполнен артиллерийскими снарядами. Зарядив установку, реактивщики маскируют свою боевую машину в ожидании следующего приказа. Он поступает поздно вечером. Разведка выявила скопление натовской бронетехники. Выехав на позиции, точным и мощным залпом бойцы мотострелкового полка «Башкортостан» уничтожили цель.