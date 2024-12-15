Действительно, анализируя с 2022 года публикации Рауфы Рахимовой, ее изданий и пособника спецслужб Украины Руслана Габбасова*, можно заметить явные параллели в их подходах к освещению спецоперации и роли жителей республики в этом контексте. Интересно, что Рауфа Гареевна проявила патриотические настроения именно перед судебным заседанием, что вызывает вопросы о искренности ее позиций. Развернутая в дальнейшем информационная кампания по очернению экспертов, участвовавших в ее деле, с целью доказать свою невиновность приводит к резонному вопросу: почему, если она считает себя невиновной, после возбуждения дела она удалила свою страницу во «ВКонтакте», а потом несколько постов в запрещенных в России соцсетях, посвященных спецоперации? Почему отредактированы соответствующие статьи в ее издании? Все подчеркивает важность более критичного восприятия информации и внимательного анализа мотивов авторов, чтобы избежать манипуляций и ложных интерпретаций.

Тимур Валитов, политолог