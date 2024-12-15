В Уфе суд оставил без изменений приговор Рауфе Рахимовой

На неделе в Верховном суде Башкортостана оставили без изменений решение суда о дискредитации Вооруженных сил в отношении издателя «Пруфов» Рауфы Рахимовой. Руководитель СМИ ранее подавала апелляцию, чтобы отменить решение Кировского районного суда столицы об административном наказании – штрафа в размере 30 тысяч рублей, которое теперь вступило в законную силу.

Дело связано с тем, что в постах Рауфы Рахимовой выявили информацию, которая дискредитирует российскую армию. Известно, что сетевое издание Рахимовой входит в оппозиционный конгломерат «Синдикат-100» наряду с другими антироссийскими ресурсами-иноагентами. Призывали людей на несанкционированные акции протеста, одна из которых привела к массовым беспорядкам в Баймаке. Тесные связи Рахимовой с радикальными башкирскими националистами подтверждает и тот факт, что среди сотрудников ее медиаресурсов значился иноагент-экстремист Руслан Габбасов*, который живёт в Литве, поддерживает ВСУ и распространяет идеи сепаратизма среди жителей Башкирии.

Действительно, анализируя с 2022 года публикации Рауфы Рахимовой, ее изданий и пособника спецслужб Украины Руслана Габбасова*, можно заметить явные параллели в их подходах к освещению спецоперации и роли жителей республики в этом контексте. Интересно, что Рауфа Гареевна проявила патриотические настроения именно перед судебным заседанием, что вызывает вопросы о искренности ее позиций. Развернутая в дальнейшем информационная кампания по очернению экспертов, участвовавших в ее деле, с целью доказать свою невиновность приводит к резонному вопросу: почему, если она считает себя невиновной, после возбуждения дела она удалила свою страницу во «ВКонтакте», а потом несколько постов в запрещенных в России соцсетях, посвященных спецоперации? Почему отредактированы соответствующие статьи в ее издании? Все подчеркивает важность более критичного восприятия информации и внимательного анализа мотивов авторов, чтобы избежать манипуляций и ложных интерпретаций.

Тимур Валитов, политолог
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Тем не менее, на судебных процессах женщина пытается выражать «любовь к Родине», всячески убеждая суд в своём одобрении спецоперации на Украине и патриотизме. Как и ранее, поддерживать медиаменеджера помогает политический обозреватель «Пруфов» Рамиль Рахматов, за плечами которого краткосрочное участие в СВО. Вот и на этот раз прямо перед судом Рахматов съездил в зону боевых действий с гумконвоем, чтобы использовать этот факт для обеления своего руководителя. Напомним, что политический обозреватель в своих статьях неоднократно поднимал сомнения насчет профессионализма экспертов, которые выявили в постах Рахимовой негативную информацию. А сотрудникам телепередачи «Дознание» и вовсе угрожал нанести физические увечья.

Он подошел сразу за мной к нам и обратился: «Слушайте, вы, БСТ, «Дознание», еще раз меня без разрешения снимете – я вам нос сломаю». Я была в растерянности, потому что я буквально пару минут назад с ним поздоровалась на лестнице, все было в порядке, а здесь такое вот.

Алиса Хакимова, корреспондент программы «Дознание»

Под руководством Рауфы Рахимовой издание «Пруфы» неоднократно привлекалось к административной ответственности за злоупотребление свободой СМИ. Последний случай – распространение фейков об организации массовых беспорядков. При этом медиаменеджер нередко называет возбужденные в отношении нее и издания дела местью в отношении первого президента республики.

Подобные высказывания не просто не корректны, они неэтичны. Муртазы Рахимова нет с нами уже почти два года, и никто не может знать его позицию по тому или иному вопросу сейчас. Да и родственников у него достаточно, давайте представим, если каждый из них начнет строить свои домыслы, исходя из какой-то якобы «его позиции». Есть экспертное мнение, есть решение суда. Придется нести ответственность.

Данияр Абдрахманов, ректор Башкирской академии государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан

* Габбасов Руслан Салаватович внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов. Росфинмониторингом внесен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

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