В Уфе суд оставил без изменений приговор Рауфе Рахимовой

На неделе в Верховном суде Башкортостана оставили без изменений решение суда о дискредитации Вооруженных сил в отношении издателя «Пруфов» Рауфы Рахимовой. Руководитель СМИ ранее подавала апелляцию, чтобы отменить решение Кировского районного суда столицы об административном наказании – штрафа в размере 30 тысяч рублей, которое теперь вступило в законную силу.
Дело связано с тем, что в постах Рауфы Рахимовой выявили информацию, которая дискредитирует российскую армию. Известно, что сетевое издание Рахимовой входит в оппозиционный конгломерат «Синдикат-100» наряду с другими антироссийскими ресурсами-иноагентами. Призывали людей на несанкционированные акции протеста, одна из которых привела к массовым беспорядкам в Баймаке. Тесные связи Рахимовой с радикальными башкирскими националистами подтверждает и тот факт, что среди сотрудников ее медиаресурсов значился иноагент-экстремист Руслан Габбасов*, который живёт в Литве, поддерживает ВСУ и распространяет идеи сепаратизма среди жителей Башкирии.
Тем не менее, на судебных процессах женщина пытается выражать «любовь к Родине», всячески убеждая суд в своём одобрении спецоперации на Украине и патриотизме. Как и ранее, поддерживать медиаменеджера помогает политический обозреватель «Пруфов» Рамиль Рахматов, за плечами которого краткосрочное участие в СВО. Вот и на этот раз прямо перед судом Рахматов съездил в зону боевых действий с гумконвоем, чтобы использовать этот факт для обеления своего руководителя. Напомним, что политический обозреватель в своих статьях неоднократно поднимал сомнения насчет профессионализма экспертов, которые выявили в постах Рахимовой негативную информацию. А сотрудникам телепередачи «Дознание» и вовсе угрожал нанести физические увечья.
Под руководством Рауфы Рахимовой издание «Пруфы» неоднократно привлекалось к административной ответственности за злоупотребление свободой СМИ. Последний случай – распространение фейков об организации массовых беспорядков. При этом медиаменеджер нередко называет возбужденные в отношении нее и издания дела местью в отношении первого президента республики.
* Габбасов Руслан Салаватович внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов. Росфинмониторингом внесен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.