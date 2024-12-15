Известно, сколько ледовых городков и горок построят в Уфе к Новому Году

20 ледовых городков и 30 горок планируется построить к Новому Году в Уфе. На основных праздничных площадках работа по созданию скульптур уже началась. В этом году к возведению ледяных городков приступили из-за погоды чуть позже, но до конца декабря должны всё успеть.

Это не просто персонаж из мультфильма Маугли, а теперь и символ 2025-го. В год змеи мудрый Каа будет украшать новогодний городок в уфимском микрорайоне Кузнецовский Затон. В скором времени здесь появятся еще две украшенные входные арки, световые фигуры Деда Мороза, Снегурочки и снеговиков-музыкантов. Пилой искусно орудует Рафис Зайнетдинов. Скульптуры изо льда он создает более 25 лет.

Новогоднюю площадку возле детского сада в Кузнецовском Затоне делают во второй раз. Этой осенью в сквере «Зимний лес» посадили ели. Одну из них как раз и украсят к празднику, а остальные 12, олицетворяющие все месяцы в году, подсветят прожекторами. Новогоднего преображения с нетерпением ждут дети.

Ледяной городок здесь полноценно запустят после 20 декабря. В Кировском районе столицы в этом году готовят четыре праздничные площадки.

На одной из площадок микрорайона Затон тем временем к Новому году практически всё готово. Перед центром спортивной подготовки имени Римы Баталовой не просто обустроили праздничное пространство с ярким и нарядным убранством – накануне здесь открыли еще и каток. Сделали это в торжественной обстановке, с Дедом Морозом, Снегурочкой и юными фигуристами.