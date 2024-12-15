В Уфе всероссийский турнир по борьбе корэш впервые прошёл во Дворце борьбы

Впервые на новом месте. В столице Башкортостана прошел всероссийский турнир по борьбе корэш, посвященный памяти генерал-лейтенанта полиции Артура Ахметханова. Соревнования уже стали традиционными. На этот раз их провели в новом Дворце борьбы.

Красочная церемония открытия, выступление танцоров – так гостеприимная Уфа встретила сильнейших корэшистов страны. Всероссийские соревнования, посвящённые памяти Артура Ахметханова провели в столице республики в четвёртый раз. Артур Ахметханов внес большой вклад в развитие корэша в республике. В свое время он поддерживал этот и другие виды спорта.

Важен каждый балл, именно он может решить исход поединка на ковре. В этой схватке встретились два представителя Башкортостана. Ирандек Субхангулов из Стерлибашево год назад на этом турнире стал лучшим среди юношей до 18 лет. В этом пробует свои силы среди мужчин.

Турнир набирает популярность среди корэшистов в стране. На соревнования приезжают все больше команд от Камчатки до Калининграда. На этот раз силы на ковре проверили более 200 спортсменов из 24 регионов страны.

Фото №1 - В Уфе всероссийский турнир по борьбе корэш впервые прошёл во Дворце борьбы

Тренер команды из Татарстана Ильгам Волков не пропустил ни один мемориал Ахметханова. Каждый год он привозит в Уфу своих воспитанников, среди которых опытные борцы, но есть и дебютанты.

Соревнования проходят в двух возрастных категориях – до 18 лет и старше. Трехкратный чемпион страны, призер первенства мира и обладатель кубка мира Рамиль Галимов тоже борется на турнире. Но на ковер его влекут не звания – скорее, любовь к спорту. А еще он тренирует ребят и хочет на своём примере показать им, что такое чемпионский характер.

Итоги во всероссийском турнире по борьбе корэш памяти Артура Ахметханова подводили не в командном, а в личном зачете. Юноши за победу получат разряд кандидата в мастера спорта, обладателям золотой награды среди взрослых присвоят звание мастера спорта России.

Подписка Google News Google News
Получайте уведомления на
главные новости Башкирии
в смартфон
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии
БАШКОРТТАР-БСТ