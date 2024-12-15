В Уфе всероссийский турнир по борьбе корэш впервые прошёл во Дворце борьбы

Впервые на новом месте. В столице Башкортостана прошел всероссийский турнир по борьбе корэш, посвященный памяти генерал-лейтенанта полиции Артура Ахметханова. Соревнования уже стали традиционными. На этот раз их провели в новом Дворце борьбы.



Красочная церемония открытия, выступление танцоров – так гостеприимная Уфа встретила сильнейших корэшистов страны. Всероссийские соревнования, посвящённые памяти Артура Ахметханова провели в столице республики в четвёртый раз. Артур Ахметханов внес большой вклад в развитие корэша в республике. В свое время он поддерживал этот и другие виды спорта.

Важен каждый балл, именно он может решить исход поединка на ковре. В этой схватке встретились два представителя Башкортостана. Ирандек Субхангулов из Стерлибашево год назад на этом турнире стал лучшим среди юношей до 18 лет. В этом пробует свои силы среди мужчин.

Турнир набирает популярность среди корэшистов в стране. На соревнования приезжают все больше команд от Камчатки до Калининграда. На этот раз силы на ковре проверили более 200 спортсменов из 24 регионов страны.

Тренер команды из Татарстана Ильгам Волков не пропустил ни один мемориал Ахметханова. Каждый год он привозит в Уфу своих воспитанников, среди которых опытные борцы, но есть и дебютанты.

Соревнования проходят в двух возрастных категориях – до 18 лет и старше. Трехкратный чемпион страны, призер первенства мира и обладатель кубка мира Рамиль Галимов тоже борется на турнире. Но на ковер его влекут не звания – скорее, любовь к спорту. А еще он тренирует ребят и хочет на своём примере показать им, что такое чемпионский характер.