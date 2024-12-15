«Между нами»: Послание Главы Башкирии Госсобранию

Рубрика «Итогов недели» на телеканале БСТ «Между нами» – это авторский взгляд нашего коллеги-журналиста Руслана Шарафутдинова на происходящее в республике за последние семь дней. Главным событием минувшей недели стало Послание Главы Башкортостана Государственному Собранию – Курултаю.

Связь между Прямой линией с Радием Хабировым и основными векторами послания – самая что ни на есть прямая. Все темы и вопросы, которые в первую очередь волновали жителей в формате прямой линии, красной нитью проходят и через послание. Подробности – в нашем сюжете.