В Башкирии в ближайшие дни ожидается потепление до -1°С

В ближайшие три дня в Башкирии ожидается потепление, температура поднимется до -1°С. В понедельник, 16 декабря, прогнозируется снег, местами сильный, возможны метели и гололед. На дорогах снежные заносы и снежный накат. Ветер юго-западный и южный, с порывами до сильного. Температура будет колебаться от -1° до -6°С.
Во вторник, 17 декабря, также возможен снег, на юге республики до сильного. На отдельных участках дорог снежные заносы. Ночью температура будет от -4° до -9°С, днем – от -1° до -6°С.
В среду, 18 декабря, ожидается снег. Ветер останется умеренным. Температура ночью составит -5° до -10°С, днем -1° до -5°С.