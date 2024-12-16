В Башкирии в ближайшие дни ожидается потепление до -1°С

В ближайшие три дня в Башкирии ожидается потепление, температура поднимется до -1°С. В понедельник, 16 декабря, прогнозируется снег, местами сильный, возможны метели и гололед. На дорогах снежные заносы и снежный накат. Ветер юго-западный и южный, с порывами до сильного. Температура будет колебаться от -1° до -6°С.