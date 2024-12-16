В Уфе пьяный водитель перевернул автомобиль после столкновения с ограждением

В Уфе произошел инцидент с участием пьяного водителя, который врезался в металлическое ограждение и перевернул свой автомобиль. Это случилось 15 декабря около 2:00 на улице Генерала Рыленко. 19-летний водитель «Фольксвагена Поло» получил травмы и был госпитализирован. После оказания помощи его отпустили.