В Уфе в ДТП пострадала пассажирка мотоцикла

В Уфе произошла авария, в результате которой пострадала 16-летняя пассажирка мотоцикла. По информации ГАИ города, вечером 15 декабря 32-летний водитель автомобиля «Дэу Джентра», выполняя разворот на проспекте Октября, столкнулся с мотоциклом «Кайя», за рулем которого находился 17-летний молодой человек. В результате столкновения мотоцикл был отброшен на припаркованный автомобиль «Лада Гранта».