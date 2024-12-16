В Башкирии трое мужчин предстанут перед судом за жестокое избиение прохожего

В городе Салават трое мужчин предстанут перед судом за причинение тяжелых травм прохожему. Как сообщила прокуратура республики,они обвиняются в тяжком вреде здоровью и краже.

Инцидент произошел в июле прошлого года. Рано утром, когда компания мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отдыхала около дома на улице 30 лет Победы, возник конфликт с проходящим мимо человеком. В результате мужчина был жестоко избит, получив закрытую черепно-мозговую травму, перелом лобной кости и множество ушибов.