В Уфе пропала без вести 15-летняя девочка

В Уфе пропала 15-летняя девочка Алина Магадеева. Она ушла из дома 15 декабря и не вернулась. Как рассказали ее близкие, девочка возвращалась в общежитие БРГИ им. Рами Гарипова после визита к брату. Находясь на улице Степана Злобина, она должна была добраться до своего общежития, но так и не появилась. Ее телефон недоступен. Тетя Алины, Нафиса, отметила, что она обычно спокойная и с ней всегда можно было связаться.