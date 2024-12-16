В Башкирии 18-летний водитель врезался в пассажирский автобус

В Башкирии произошла авария с участием 18-летнего водителя, который за рулем «Фольксваген Джетта» врезался во встречный пассажирский автобус в Стерлитамакском районе на 117 км автотрассы Уфа – Оренбург. По информации ГАИ республики, во время обгона автобуса он столкнулся с «Форд Транзитом», который ехал навстречу.

Фото №1 - В Башкирии 18-летний водитель врезался в пассажирский автобус

Известно, что автобус с двумя пассажирами не следовал по маршруту. В результате столкновения пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля, остальные участники происшествия проходят медицинское обследование.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ и МЧС, проводится расследование обстоятельств инцидента.

Фото: ГАИ РБ.

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