В Башкирии 18-летний водитель врезался в пассажирский автобус

В Башкирии произошла авария с участием 18-летнего водителя, который за рулем «Фольксваген Джетта» врезался во встречный пассажирский автобус в Стерлитамакском районе на 117 км автотрассы Уфа – Оренбург. По информации ГАИ республики, во время обгона автобуса он столкнулся с «Форд Транзитом», который ехал навстречу.
Известно, что автобус с двумя пассажирами не следовал по маршруту. В результате столкновения пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля, остальные участники происшествия проходят медицинское обследование.
На месте аварии работают сотрудники ГАИ и МЧС, проводится расследование обстоятельств инцидента.
Фото: ГАИ РБ.