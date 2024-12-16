В Уфе бродячие собаки и крысы «угрожают» жильцам девятиэтажки

В Уфе жители девятиэтажного дома на улице Академика Королева, 18 столкнулись с угрозой со стороны бродячих собак. В последние выходные стая собак напала на крыс, уничтожив около десяти грызунов за одну ночь. Местные жители выразили беспокойство, что они могут представлять опасность для людей.

Фото №1 - В Уфе бродячие собаки и крысы «угрожают» жильцам девятиэтажки

Администрация Октябрьского района уже направила информацию о бездомных животных в специализированную службу для принятия мер.

Проблема крыс в доме не новая, и жители связывают её с рядом расположенной пиццерией, откуда, по их мнению, грызуны обычно приходят через мусорные контейнеры. Известно, что крысы могут переносить различные болезни, и для заражения достаточно соприкоснуться с местами, где они находились, или вдохнуть воздух из таких помещений.

Если крысы появились в доме, жильцы должны обратиться в управляющую компанию и в Роспотребнадзор. Также можно связаться с Государственной жилищной инспекцией, которая проверит, выполняются ли обязательства управляющей компании. В случае бездействия, жильцы могут подать заявление в суд.

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