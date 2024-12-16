В Уфе бродячие собаки и крысы «угрожают» жильцам девятиэтажки

В Уфе жители девятиэтажного дома на улице Академика Королева, 18 столкнулись с угрозой со стороны бродячих собак. В последние выходные стая собак напала на крыс, уничтожив около десяти грызунов за одну ночь. Местные жители выразили беспокойство, что они могут представлять опасность для людей.

Администрация Октябрьского района уже направила информацию о бездомных животных в специализированную службу для принятия мер.

Проблема крыс в доме не новая, и жители связывают её с рядом расположенной пиццерией, откуда, по их мнению, грызуны обычно приходят через мусорные контейнеры. Известно, что крысы могут переносить различные болезни, и для заражения достаточно соприкоснуться с местами, где они находились, или вдохнуть воздух из таких помещений.