Волонтёры Аскинского района организовали пункт плетения масксетей

За это время уже успели отправить на передовую более 50 сетей, научились быстро плести по схеме «кобра». Сельчане оказывали всестороннюю поддержку бойцам с самого начала СВО: вязали теплые вещи, готовили окопные свечи, резали лапшу и собирали гуманитарную помощь. Встречались в свободных помещениях: в школе, в сельских клубах и даже в мечети.