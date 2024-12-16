Жительница Башкирии создала союз матерей детей-инвалидов «Мы вместе»

Жительница Кушнаренково создала союз матерей детей-инвалидов «Мы вместе». Ильмира Ибраева является мамой особенного ребёнка. Её сыну Тимуру 16 лет. Также есть старший и младший ребёнок. Женщина решила, что такие дети не должны оставаться без внимания. Она начала делиться своим опытом с другими мамами и помогать им находить выход из непростых ситуаций.

В семье Ибраевых сегодня праздник – младший получил паспорт. По этому поводу Тимур украшает торт для братика. Готовка ему нравится, ведь в будущем он мечтает стать поваром. Тимур – особенный ребёнок. Учится в 9 классе на домашнем обучении. Вместе с мамой и братом организовывают в селе Кушнаренково различные мероприятия.

У Ильмиры Ибраевой есть ещё два сына. Старший Фанзиль живёт в Уфе. Младший Артур учится в 8 классе в селе Кушнаренково. Юноша занимается борьбой. В свободное время вместе с братом помогает маме по дому.

Ильмира Ибраева в 2022 году начала делиться опытом воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. Её инициативу поддержала администрация Кушнаренковского района. Тогда и создали союз матерей. В обществе проводят мастер-классы, организовывают выезды на природу, по республике и за её пределы. В 2023 они побывали в Ижевске, а в этом году – в Казани.

В Башкортостане уделяют особое внимание формированию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. За год, посвященный заботе об инвалидах, провели не одно мероприятие. По словам Радия Хабирова, главная цель достигнута – общество стало больше знать о таких людях и относиться к ним теплее.