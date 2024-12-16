В Башкирии водитель «ВАЗ-2111» уснул и выехал на встречную полосу

В Башкирии произошла авария, в которой пострадал водитель легкового автомобиля «ВАЗ-2111», уснувший за рулем. Инцидент случился сегодня, 16 декабря, в Иглинском районе на 1533 километре дороги М-5 «Урал». Как сообщают в пресс-службе ГАИ республики, водитель легковушки, вероятно, потерял сознание и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «МАН». В результате аварии 44-летний водитель был госпитализирован с различными травмами. Его автомобиль оказался сильно поврежден.