В Башкирии в ближайшие три дня сохранится непогода

Из-за непогоды в Башкортостане почти на сутки ограничили автомобильное движение на трассах. Увеличилось и число аварий на дорогах. Водителям и пешеходам тяжело передвигаться по причине плохой видимости, сильного ветра и непрекращающегося снегопада. В городах республики коммунальщики активно чистят проезжие части от выпавших осадков.

Эти кадры, сделанные уже после падения двадцатипятиметровой ёлки в уфимской Черниковке. Пушистая красавица, украшенная игрушками и гирляндами, рухнула на землю из-за сильного ветра. Обошлось без жертв и пострадавших.

Не спокойно и на дорогах. Из-за плохой видимости и невнимательности водителей участились аварии. Так, на проезжей части в Чесноковке водитель внедорожника вылетел на встречку и чудом избежал столкновения с легковушкой. Но врезался, вероятно, в дерево.

Тем временем на борьбу со снегом в Уфе коммунальные службы вывели более 300 единиц техники. В первую очередь рабочие чистят территории вокруг остановок общественного транспорта, путепроводы, перекрестки.

На данном участке по улице Комсомольская работает наемная техника. В смену охватываем 4-5 улиц, где мы убираемся. Единственная сложность в зимний период времени — это оставленные нашими автолюбителями транспортные средства на проезжих частях. Поэтому, пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к нашим автолюбителям с просьбой не оставлять свои транспортные средства.

Фаниль Харисов, начальник отдела коммунального хозяйства и благоустройства Октябрьского района г. Уфы

На всю мощность работает и снегоплавильный пункт в географическом центре Уфы. В том числе и недавно введенная в эксплуатацию вторая линия. Сюда свозят снег с Кировского, Советского и Октябрьского районов столицы.

Уже с начала сезона мы приняли шесть тысяч кубов, мы приняли на обе станции. Общая мощность 2400 кубометров снега. То есть работа усиливается.

Ришат Исмагилов, заместитель начальника управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации г. Уфы

Круглосуточно трудятся коммунальщики и в Нефтекамске после обильного снегопада. В режиме нон-стоп дворники расчищают подъездные пути к поликлиникам, школам и детским садам.

В условиях повышенного снегопада техника переходит на усиленный режим работы. На очистке придомовой территории задействована техника: погрузчики, МТЗ. Режим работы с 8:00 до 17:00. При необходимости рабочий день может быть увеличен.

Ольга Шатунова, представитель управляющей компании

Активно работают и сотрудники управляющих компаний внутри уфимских дворов. В первую очередь чистят пешеходные дорожки. Чтобы потом перейти на более сложные участки, где уже без специальной техники не обойтись.

Из-за снежной массы, образовавшейся колеи и льда на асфальте проехать водителям по такой дороге — целое испытание. Особенно для машин с низкой посадкой, с автоматической коробкой передач и грузовиков. Чаще всего они и застревают на трудных участках.

Сами водители говорят, что во время движения по нечищенной дороге машина становится неуправляемой.

Колея просто кидает туда-сюда. Не успевают, наверное, второй день снег идет.

Ильдар Юнусов

Вот этот проезд никогда за день, может, один раз в день чистится. Я здесь давно живу.

Тагир Клявлин

Десятки обращений от жителей столицы поступили для того, чтобы управляющие компании ликвидировали во дворах последствия снегопада.

Фото №1 - В Башкирии в ближайшие три дня сохранится непогода

Вы вправе обратиться в госкомитет следующими способами. В письменной форме, через ГИС ЖКХ, по электронной форме либо по телефону горячей линии: 294-94-00.

Светлана Дмитриева, начальник отдела по южному округу г. Уфы государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору

В ближайшее время сильных морозов синоптики не прогнозируют. В течение трех дней в Башкортостане ожидается снегопад. Порывы ветра будут достигать до двадцати метров в секунду. С минимальной температурой воздуха — минус 13 градусов.

Сейчас мы находимся в циркуляции Атлантического циклона, и в ближайшие три дня влияние Атлантических циклонов на территории республики будет сохраняться. В отдельных районах гололед, метель. На дорогах снежные заносы, снежные перемёты, снежный накат, гололедица.

Гульназ Загитова, начальник отдела метеопрогнозов Башгидрометцентра

Поэтому в регионе из-за непогоды ограничили движение на трех участках дорог — в Белебеевском, Альшеевском и Фёдоровском районах. Также и на федеральной трассе Р-240 от Стерлитамака до села Новомурапталово для пассажирского и грузового транспорта. Водителям легковых авто рекомендуют по возможности не выезжать за пределы населенных пунктов, а в случае поездки быть осторожными и соблюдать все правила.

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