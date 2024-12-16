В Башкирии в ближайшие три дня сохранится непогода

Из-за непогоды в Башкортостане почти на сутки ограничили автомобильное движение на трассах. Увеличилось и число аварий на дорогах. Водителям и пешеходам тяжело передвигаться по причине плохой видимости, сильного ветра и непрекращающегося снегопада. В городах республики коммунальщики активно чистят проезжие части от выпавших осадков.
Эти кадры, сделанные уже после падения двадцатипятиметровой ёлки в уфимской Черниковке. Пушистая красавица, украшенная игрушками и гирляндами, рухнула на землю из-за сильного ветра. Обошлось без жертв и пострадавших.
Не спокойно и на дорогах. Из-за плохой видимости и невнимательности водителей участились аварии. Так, на проезжей части в Чесноковке водитель внедорожника вылетел на встречку и чудом избежал столкновения с легковушкой. Но врезался, вероятно, в дерево.
Тем временем на борьбу со снегом в Уфе коммунальные службы вывели более 300 единиц техники. В первую очередь рабочие чистят территории вокруг остановок общественного транспорта, путепроводы, перекрестки.
На всю мощность работает и снегоплавильный пункт в географическом центре Уфы. В том числе и недавно введенная в эксплуатацию вторая линия. Сюда свозят снег с Кировского, Советского и Октябрьского районов столицы.
Круглосуточно трудятся коммунальщики и в Нефтекамске после обильного снегопада. В режиме нон-стоп дворники расчищают подъездные пути к поликлиникам, школам и детским садам.
Активно работают и сотрудники управляющих компаний внутри уфимских дворов. В первую очередь чистят пешеходные дорожки. Чтобы потом перейти на более сложные участки, где уже без специальной техники не обойтись.
Из-за снежной массы, образовавшейся колеи и льда на асфальте проехать водителям по такой дороге — целое испытание. Особенно для машин с низкой посадкой, с автоматической коробкой передач и грузовиков. Чаще всего они и застревают на трудных участках.
Сами водители говорят, что во время движения по нечищенной дороге машина становится неуправляемой.
Десятки обращений от жителей столицы поступили для того, чтобы управляющие компании ликвидировали во дворах последствия снегопада.
В ближайшее время сильных морозов синоптики не прогнозируют. В течение трех дней в Башкортостане ожидается снегопад. Порывы ветра будут достигать до двадцати метров в секунду. С минимальной температурой воздуха — минус 13 градусов.
Поэтому в регионе из-за непогоды ограничили движение на трех участках дорог — в Белебеевском, Альшеевском и Фёдоровском районах. Также и на федеральной трассе Р-240 от Стерлитамака до села Новомурапталово для пассажирского и грузового транспорта. Водителям легковых авто рекомендуют по возможности не выезжать за пределы населенных пунктов, а в случае поездки быть осторожными и соблюдать все правила.