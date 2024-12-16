В Башкирии в ближайшие три дня сохранится непогода

Вы вправе обратиться в госкомитет следующими способами. В письменной форме, через ГИС ЖКХ, по электронной форме либо по телефону горячей линии: 294-94-00.

Светлана Дмитриева, начальник отдела по южному округу г. Уфы государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору