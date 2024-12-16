В Уфе прошел турнир по хоккею на кубок УФСБ

В Уфе прошел турнир по хоккею на Кубок УФСБ России по Республике Башкортостан. Соревнования были приурочены к 107-летию со дня основания органов безопасности страны. Участие в турнире приняли команды, составленные из игроков 2014 года рождения.

Всего за победу боролись шесть коллективов. Помимо башкирских хоккейных клубов «Уфа» и «Салават Юлаев», это «Армия СКА» из Санкт-Петербурга, «Металлург» из Магнитогорска, а также «Лада» и «Нефтехимик».

Когда приезжают хорошие клубы — это всегда интересно, чтобы проверить себя, на каком ты уровне находишься. Поэтому люди и приезжают. Плюс, я считаю, у нас хорошие условия. Поэтому спасибо клубу «Салават Юлаев», что поддерживают турниры такого уровня.

Антон Матренин, депутат государственного собрания Республики Башкортостан, президент ХК «Уфа»

Соперники выявляли сильнейшего на протяжении трех игровых дней. В результате в борьбе за бронзу хоккейный клуб «Уфа» в очной встрече переиграл магнитогорский «Металлург». Вторую позицию заняли гости из Северной столицы — «Армия СКА». Победу одержали хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева».

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