В Уфе прошел турнир по хоккею на Кубок УФСБ России по Республике Башкортостан. Соревнования были приурочены к 107-летию со дня основания органов безопасности страны. Участие в турнире приняли команды, составленные из игроков 2014 года рождения.
Всего за победу боролись шесть коллективов. Помимо башкирских хоккейных клубов «Уфа» и «Салават Юлаев», это «Армия СКА» из Санкт-Петербурга, «Металлург» из Магнитогорска, а также «Лада» и «Нефтехимик».
Соперники выявляли сильнейшего на протяжении трех игровых дней. В результате в борьбе за бронзу хоккейный клуб «Уфа» в очной встрече переиграл магнитогорский «Металлург». Вторую позицию заняли гости из Северной столицы — «Армия СКА». Победу одержали хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева».