В Уфе прошел турнир по хоккею на кубок УФСБ

Когда приезжают хорошие клубы — это всегда интересно, чтобы проверить себя, на каком ты уровне находишься. Поэтому люди и приезжают. Плюс, я считаю, у нас хорошие условия. Поэтому спасибо клубу «Салават Юлаев», что поддерживают турниры такого уровня.

Антон Матренин, депутат государственного собрания Республики Башкортостан, президент ХК «Уфа»