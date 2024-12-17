Театр кукол в Уфе представил премьеру спектакля «Снеговик и солнышко»

Глубокий философский смысл, любовь к ближнему и взаимопомощь. В Башкирском государственном театре кукол представили премьеру новогоднего спектакля «Снеговик и солнышко».
В его основу легла трогательная история о маленьком снеговике, который узнал, что с приходом весны и наступления тепла ему придется растаять. Постановка рассчитана на детишек старше двух лет и рекомендована к семейному просмотру.
В спектакле приняли участие молодые актеры, впервые взявшие в руки куклы – это выпускники драматического отделения Уфимского государственного института искусств. Перед началом с наступающим Новым годом детей и родителей поздравили Дед Мороз, Снегурочка и другие ростовые куклы. С ними в унисон малыши спели знаменитую новогоднюю песню.