Театр кукол в Уфе представил премьеру спектакля «Снеговик и солнышко»

Глубокий философский смысл, любовь к ближнему и взаимопомощь. В Башкирском государственном театре кукол представили премьеру новогоднего спектакля «Снеговик и солнышко».

В его основу легла трогательная история о маленьком снеговике, который узнал, что с приходом весны и наступления тепла ему придется растаять. Постановка рассчитана на детишек старше двух лет и рекомендована к семейному просмотру.