В Башкирии дом многодетной семьи разрушил огонь

В ночь с 16 на 17 декабря в Куюргазинском районе произошёл крупный пожар. Огнём охватило дом многодетной семьи в селе Молоканово.

В момент возгорания в доме находились мать семейства и семеро маленьких детей. Огонь полностью уничтожил строение, но, к счастью, семья успела эвакуироваться. Пострадавших нет.

Известно, что в злополучную ночь в селе из-за сильного ветра произошёл обрыв на электролинии. На территории населённого пункта не было воды и связи. Предварительная причина пожара – неосторожность при использовании прибора освещения с открытым пламенем. Семья временно перебралась к бабушке.