В Башкирии ожидаются сильные снегопады и порывистый ветер

В ближайшие три дня в Башкирии ожидаются снегопады и сильный ветер. По прогнозам синоптиков, во вторник, 17 декабря, возможен небольшой снег, местами умеренный. В некоторых районах ожидаются гололед, метель, на дорогах – снежные заносы и гололедица. Ветер будет юго-западным, умеренным, с порывами до сильного. Температура воздуха днем составит от -1 до -6 °С.
В среду, 18 декабря, снег будет идти временами, на юге ночью возможен сильный снег. Ожидаются метели и снежные заносы. Ветер южный и юго-западный, умеренный, с порывами до сильного. Ночью температура опустится до -5, -10 °С, а днем останется в пределах -1, -6 °С.
В четверг, 19 декабря, прогнозируется небольшой снег, местами умеренный. Ветер будет юго-западным и западным, умеренным. Температура ночью составит -8, -13°С, а днем -5, -10°С.