В Башкирии ожидаются сильные снегопады и порывистый ветер

В ближайшие три дня в Башкирии ожидаются снегопады и сильный ветер. По прогнозам синоптиков, во вторник, 17 декабря, возможен небольшой снег, местами умеренный. В некоторых районах ожидаются гололед, метель, на дорогах – снежные заносы и гололедица. Ветер будет юго-западным, умеренным, с порывами до сильного. Температура воздуха днем составит от -1 до -6 °С.