В Стерлитамаке невеста украла мягкие игрушки после свадьбы

В Башкирии зарегистрирован случай кражи мягких игрушек. В Стерлитамаке женщина украла двух плюшевых мишек из цветочного магазина стоимостью по 1200 рублей каждый. По данным МВД, инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Сотрудники полиции быстро задержали 38-летняюю женщину и её компанию. В ходе проверки выяснилось, что женщина, оказавшаяся невестой, взяла игрушки после своей свадьбы, при этом её жених оплатил одного из мишек.

Следует отметить, что виновница уже имела судимость за кражу. По данному факту ей грозит штраф или кратковременный арест за мелкое хищение.