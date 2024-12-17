Уфимец предстанет перед судом за выращивание каннабиса

В Уфе мужчина предстанет перед судом за незаконное выращивание запрещенных растений. Прокуратура Демского района завершила уголовное дело против местного жителя, который обвиняется в данном преступлении.

Он приобрел специальное оборудование для культивирования и производства каннабиса в своем доме. В январе прошлого года полиция остановила его деятельность, проведя обыск, в ходе которого были найдены 12 кустов растения и незаконно изготовленное вещество для продажи.