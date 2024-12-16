В Уфе прошла презентация книг Мустая Карима

Альфия Каримова, дочь писателя, представила произведения, вышедшие в издательстве «Инеш»: «Долгое-долгое детство» и «Альфиюшкины рассказы». Новые издания увидели свет в год 105-летия со дня рождения Мустая Карима.

«Долгое-долгое детство» — известное и любимое многими произведение — представлено с новыми иллюстрациями художника Петра Любаева, которые сделали книгу еще более теплой и уютной. «Альфиюшкины рассказы» красочно оформил автор Артур Василов. Книга издана на башкирском и русском языках. А посвятил это произведение Мустай Карим, как можно догадаться по названию, своей дочери.