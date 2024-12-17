Владимир Путин вручил госнаграды паралимпийцам из Башкирии

Из числа башкирских спортсменов ордена Дружбы удостоена обладательница серебряной медали в метании копья Анна Кулинич-Сорокина. Ещё 18 спортсменам вручили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней. Среди них Елена Прокофьева, Антон Кулятин, Богдан Мозговой и Андрей Николаев.

Атлеты из Башкортостана заработали шесть медалей на Паралимпиаде в Париже: в настольном теннисе, плавании и в легкой атлетике. Президент заверил, что государство продолжит делать все необходимое для того, чтобы паралимпийцы смогли радовать болельщиков новыми достижениями, а также сообщил, что вопросам развития адаптивного спорта будет посвящено ближайшее заседание Совета по спорту.