В Уфе открылась выставка картин, посвящённых военным походам

В Уфе открылась выставка южноуральского художника Михаила Воронова-Кушаковского о военных походах. Мастер из Челябинска привез свои акварельные картины из серии «Недаром помнит вся Россия», посвященные участию казаков, нагайбакских и башкирских воинов Южного Урала в Отечественной войне 1812 года.

В основу легли сюжеты легенд и преданий того времени. Произведения написаны с натуры, для чего специально были воссозданы исторические сцены: изготовлены декорации, пошиты костюмы, привлечены исторические реконструкторы. Чтобы каждая деталь соответствовала времени, мастер изучал краеведческие материалы и историю.

Экспозиция – интерактивная и новаторская. Под каждой картиной есть QR-код, по которому можно перейти и послушать авторский сказ или народную песню именно об этом сюжете. Выставка не только демонстрирует художественные достижения Михаила Воронова-Кушаковского, но и способствует сохранению и популяризации исторического наследия региона. Познакомиться с работами и окунуться в героическую эпоху можно будет до 19 января следующего года в Национальном музее республики.