Спортсмены из Башкирии завоевали медали первенства мира по мас-рестлингу

Полный
комплект медалей с первенства мира по мас-рестлингу. Башкирские спортсмены с
россыпью наград вернулись из Бишкека, где проходили планетарные старты. В этом
турнире участвовали 211 спортсменов из 22 стран мира.
Золото
завоевал Ренат Бадертдинов в весе до 70 килограммов. На второй строчке оказался
Михаил Губайдуллин в категории до 85. Бронзовая награда на счету Тагира
Муталлапова в весе до 50 килограммов.
В финале я встретился с киргизом,
который намного превосходил меня. Он так легко выиграл у якута. Я ставил на
свою технику, хотел его взять хитростью. Не собирался просто тянуть палку
назад. При старте я взял вправо и взял эту палку.Ренат Бадертдинов, победитель первенства мира по мас-рестлингу
Уступил я сопернику из Якутии. Мы с
ним также встречались в финале первенства России, и я ему также отдал финал. В
этот раз я ему проиграл в полуфинале, так как в первой схватке я травмировал
руку и хват был очень слабый.Тагир Муталлапов, бронзовый призер первенства мира по мас-рестлингу
Выступление
в Бишкеке продолжает победную поступь башкирских спортсменов в мас-рестлинге. В
ноябре в Уфе прошло первенство России, где башкирские спортсмены завоевали 22
награды, из которых пять золотых. Это рекордное число медалей для команды
субъекта страны, за исключением Якутии, где и зародился этот вид спорта.
Большая благодарность руководству Республики
Башкортостан, Министерства спорта. А также районам и муниципалитетам. Очень
много людей заинтересовано в развитии мас-рестлинга. Все прикладывают свои
усилия, мы это очень ощущаем.Раиль Бикмаев, президент федерации мас-рестлинга Республики Башкортостан