Спортсмены из Башкирии завоевали медали первенства мира по мас-рестлингу

Полный комплект медалей с первенства мира по мас-рестлингу. Башкирские спортсмены с россыпью наград вернулись из Бишкека, где проходили планетарные старты. В этом турнире участвовали 211 спортсменов из 22 стран мира.

Золото завоевал Ренат Бадертдинов в весе до 70 килограммов. На второй строчке оказался Михаил Губайдуллин в категории до 85. Бронзовая награда на счету Тагира Муталлапова в весе до 50 килограммов.

В финале я встретился с киргизом, который намного превосходил меня. Он так легко выиграл у якута. Я ставил на свою технику, хотел его взять хитростью. Не собирался просто тянуть палку назад. При старте я взял вправо и взял эту палку.

Ренат Бадертдинов, победитель первенства мира по мас-рестлингу

Уступил я сопернику из Якутии. Мы с ним также встречались в финале первенства России, и я ему также отдал финал. В этот раз я ему проиграл в полуфинале, так как в первой схватке я травмировал руку и хват был очень слабый.

Тагир Муталлапов, бронзовый призер первенства мира по мас-рестлингу

Выступление в Бишкеке продолжает победную поступь башкирских спортсменов в мас-рестлинге. В ноябре в Уфе прошло первенство России, где башкирские спортсмены завоевали 22 награды, из которых пять золотых. Это рекордное число медалей для команды субъекта страны, за исключением Якутии, где и зародился этот вид спорта.

Большая благодарность руководству Республики Башкортостан, Министерства спорта. А также районам и муниципалитетам. Очень много людей заинтересовано в развитии мас-рестлинга. Все прикладывают свои усилия, мы это очень ощущаем.

Раиль Бикмаев, президент федерации мас-рестлинга Республики Башкортостан
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