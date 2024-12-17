Спортсмены из Башкирии завоевали медали первенства мира по мас-рестлингу

Уступил я сопернику из Якутии. Мы с ним также встречались в финале первенства России, и я ему также отдал финал. В этот раз я ему проиграл в полуфинале, так как в первой схватке я травмировал руку и хват был очень слабый.

Тагир Муталлапов, бронзовый призер первенства мира по мас-рестлингу