В Уфе водитель грузовика получил удар током на автомойке

В Уфе водителя грузовика ударило током при въезде в автомойку. Как сообщает Гострудинспекция республики, начато расследование несчастного случая, в котором серьёзно пострадал 39-летний работник завода.

По информации инспекции, вечером 14 декабря, после выгрузки щебня, водитель направился на автомойку. При подготовке к заезду он поднял кузов грузовика, что привело к контакту с высоковольтными проводами. В результате провода оборвались, и мужчину ударило электрическим током. Очевидцы происшествия сразу вызвали «скорую». Пострадавшего с ожогами госпитализировали в больницу.