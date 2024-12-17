В Мишкинском районе открыли обновленное здание суда

В селе Мишкино состоялось торжественное открытие отремонтированного здания постоянного судебного присутствия Бирского межрайонного суда. Гости ознакомились с новыми условиями труда судей и сотрудников аппарата: осмотрели кабинеты, оснащенные современной техникой, залы судебных заседаний, оборудованные системами аудиопротоколирования и видеоконференцсвязи, а также с административными помещениями.

Созданы необходимые условия и для маломобильных граждан. Полностью обновлены системы отопления и электроснабжения, у здания новый фасад. В обновленном суде действует электронное правосудие – работа автоматизирована, имеется возможность участвовать в заседаниях удаленно, передавать и получать информацию в электронной форме.