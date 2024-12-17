Из Уфы в зону спецоперации проводили очередную группу бойцов после отпуска

В Уфе проводили очередную группу бойцов в зону специальной военной операции. Мобилизованные военнослужащие возвращались домой на время краткосрочного отпуска. В течение двух недель наши защитники виделись с близкими, путешествовали по Башкортостану и восстанавливали здоровье.

Пока семьи бойцов готовятся встречать Новый год, герои специальной военной операции будут изо всех сил приближать еще один праздник.

Главным подарком, наверное, для каждого родителя, для жены, для девушки, для близких людей – это скорейшее завершение специальной военной операции, возвращение всех ребят домой в целости и сохранности. Мы, русские люди, такие: без этого, без веры и без настроя никуда.

позывной «Шустрый»

Вместе с военнослужащими победу приближает и тыл. Бойцам передали несколько посылок с необходимыми на фронте вещами. Гуманитарную помощь в зону специальной военной операции отправляют еженедельно. Об этом сообщил Ирек Сагитов. Он обратился к бойцам с напутственной речью.

А здесь уже, на местах, мы большую помощь оказываем семьям, родным наших военнослужащих. Вся работа будет организована. Поэтому только в добрый путь, желание только одно: чтобы с победой ребята живыми, здоровыми, невредимыми вернулись домой.

Ирек Сагитов, и.о. заместителя премьер-министра Правительства Республики Башкортостан
Волна
Пенальти