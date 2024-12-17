Из Уфы в зону спецоперации проводили очередную группу бойцов после отпуска

Главным подарком, наверное, для каждого родителя, для жены, для девушки, для близких людей – это скорейшее завершение специальной военной операции, возвращение всех ребят домой в целости и сохранности. Мы, русские люди, такие: без этого, без веры и без настроя никуда.

позывной «Шустрый»