Из Уфы в зону спецоперации проводили очередную группу бойцов после отпуска

В Уфе проводили очередную группу бойцов в зону специальной военной операции. Мобилизованные военнослужащие возвращались домой на время краткосрочного отпуска. В течение двух недель наши защитники виделись с близкими, путешествовали по Башкортостану и восстанавливали здоровье.
Пока семьи бойцов готовятся встречать Новый год, герои специальной военной операции будут изо всех сил приближать еще один праздник.
Вместе с военнослужащими победу приближает и тыл. Бойцам передали несколько посылок с необходимыми на фронте вещами. Гуманитарную помощь в зону специальной военной операции отправляют еженедельно. Об этом сообщил Ирек Сагитов. Он обратился к бойцам с напутственной речью.