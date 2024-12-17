В Башкирию вернулся женский отряд волонтёров

Отважные девушки прослужили 16 дней в госпитале Луганска. На Советской площади их встретили родные и близкие, а также исполняющая обязанности министра предпринимательства и туризма республики Зухра Гордиенко.

Напомним, создать организацию регионального проекта «Первая юрта» была инициатива Главы Башкортостана. Группа волонтеров, прибывшая в конце ноября, выполняла работу по уходу за ранеными, кормила военнослужащих, возила на различные медицинские осмотры, ухаживала за прооперированными. Сейчас вернувшийся отряд заменила новая группа.

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