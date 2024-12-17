Солнце выпустило мощный поток плазмы

16 декабря коронограф Лаборатории солнечной астрономии зафиксировал на Солнце сильный выброс плазмы, который протянулся на полмиллиона километров. Это стало самым впечатляющим протуберанецем года, согласно данным Института солнечно-земной физики.

Всего их было два — один с правой (западной), другой с левой (восточной) стороны Солнца. Однако не удалось установить, отделилась ли эта масса от солнечной поверхности.