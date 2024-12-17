Башкирия вошла в топ-10 регионов по эффективности обращения с ТКО

В этом году республика вновь вошла в топ-10 регионов России по эффективности обращения с ТКО. Результаты зеленого рейтинга озвучили сегодня на оперативном совещании в ЦУРе. Достичь хороших показателей позволила комплексная работа, связанная с мусором. Готовность ледовых горок к предстоящему сезону, уборка снега на улицах и новые возможности для райцентров при участии в федеральном проекте — подробнее о темах совещания в следующем сюжете.

В республике установят более 200 горок. Часть из них поставлены на учет Гостехнадзором и находятся в его ведении. Горки считаются аттракционами повышенной опасности, и обследуют их специалисты лабораторий. До 20 декабря планируют провести все процедуры для того, чтобы покатушки на площадках были безопасными.

Зима — это не только активный отдых, но и заваленные снегом дороги и тротуары. Радий Хабиров подчеркнул, что тема уже начала фонить и без обильных осадков. Руководитель региона отметил города и районы, откуда больше всего поступило обращений от жителей.

Я посмотрел, как зима началась, фонить начинает уборка снега на дорогах. На это надо обращать внимание и совместно с главами муниципалитетов эффективнее отрабатывать. Еще снега как такового не было, а уже начинаете заваливаться. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Каждый год в республике население образует около 1 млн тонн твердых коммунальных отходов. За последние 5 лет построено 13 мусоросортировочных комплексов и 2 полигона. В Кигинском, Баймакском и Белебеевском районах заработали комплексы общей мощностью почти 300 тыс. тонн/год в этом году. Результаты мусорной реформы — 8 место по России по эффективности обращения с ТКО. По сравнению с прошлым годом на одну позицию республика поднялась выше.

Мы прошли большой путь от практически полного отсутствия контейнерных площадок до организации централизованного вывоза мусора. Однако нам необходимо продолжать эту работу, переходя на сортировку и утилизацию, чтобы создать систему замкнутого цикла. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

За шесть лет участия Башкортостана во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды 34 получили федеральную поддержку. Общий бюджет составил более 5 млрд рублей. Некоторые муниципалитеты за это время обновили несколько площадок, так, Белебей побеждал трижды. Там, где зашли с этим проектом, стало не только красиво, улучшились экономические показатели — появились торговые объекты, запущены новые фестивали.