Башкирия вошла в топ-10 регионов по эффективности обращения с ТКО

В этом году республика вновь вошла в топ-10 регионов России по эффективности обращения с ТКО. Результаты зеленого рейтинга озвучили сегодня на оперативном совещании в ЦУРе. Достичь хороших показателей позволила комплексная работа, связанная с мусором. Готовность ледовых горок к предстоящему сезону, уборка снега на улицах и новые возможности для райцентров при участии в федеральном проекте — подробнее о темах совещания в следующем сюжете.
В республике установят более 200 горок. Часть из них поставлены на учет Гостехнадзором и находятся в его ведении. Горки считаются аттракционами повышенной опасности, и обследуют их специалисты лабораторий. До 20 декабря планируют провести все процедуры для того, чтобы покатушки на площадках были безопасными.
Зима — это не только активный отдых, но и заваленные снегом дороги и тротуары. Радий Хабиров подчеркнул, что тема уже начала фонить и без обильных осадков. Руководитель региона отметил города и районы, откуда больше всего поступило обращений от жителей.
Каждый год в республике население образует около 1 млн тонн твердых коммунальных отходов. За последние 5 лет построено 13 мусоросортировочных комплексов и 2 полигона. В Кигинском, Баймакском и Белебеевском районах заработали комплексы общей мощностью почти 300 тыс. тонн/год в этом году. Результаты мусорной реформы — 8 место по России по эффективности обращения с ТКО. По сравнению с прошлым годом на одну позицию республика поднялась выше.
За шесть лет участия Башкортостана во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды 34 получили федеральную поддержку. Общий бюджет составил более 5 млрд рублей. Некоторые муниципалитеты за это время обновили несколько площадок, так, Белебей побеждал трижды. Там, где зашли с этим проектом, стало не только красиво, улучшились экономические показатели — появились торговые объекты, запущены новые фестивали.
Также на совещании Радий Хабиров обратился к парламенту региона с просьбой к 19 декабря окончательно сформировать состав кабмина республики. Больших изменений в нем не будет, так как чиновники уже показали свою эффективную работу.