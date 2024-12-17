19 декабря состоится Прямая линия Президента России

19 декабря состоится Прямая линия и большая пресс-конференция Президента России. Следить за трансляцией можно будет в прямом эфире федеральных телеканалов и радиоканалов, а также на официальных ресурсах moskva-putinu.ru. Собрано уже больше миллионов вопросов и обращений к Владимиру Путину.

В этом году впервые для обработки вопросов граждан будет дополнительно задействован искусственный интеллект. Напомним, в 2023 году программа «Итоги года с Владимиром Путиным» продлилась 4 часа 4 минуты. За это время глава государства успел ответить на 67 вопросов. Всего от граждан поступило более 2 000 000 вопросов.