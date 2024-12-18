В Уфе открыли центр пробации для бывших осужденных

В Башкортостане открыли центр пробации. В организации будет вестись работа по ресоциализации, социальной адаптации, содействию занятости осужденных лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы.

Центр пробации вместимостью до 50 человек будет обеспечивать данных лиц отдельными койко-местами с комплектом постельных принадлежностей при предоставлении им временного места пребывания. В рамках исполнения положений Федерального закона «О пробации в Российской Федерации» в республике работает межведомственная комиссия, которая координирует взаимодействие органов власти, центров занятости, учреждений соцобслуживания.