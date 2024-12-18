В Башкирии многодетная семья потеряла дом из-за неосторожности со свечой

В селе Молоканово Куюргазинского района многодетная семья осталась без жилья из-за пожара. Родители и семеро детей успели эвакуироваться до прибытия пожарных.
Пожар, как предполагается, мог возникнуть из-за неосторожного обращения со свечой, так как в доме не было электричества. В момент инцидента в доме находилась 39-летняя мать и её шестеро детей, среди которых были младенец и дети возрастом от 2 до 11 лет. 12-летняя дочь в это время находилась в гостях.
Семья на время разместится у родственников.
Фото: МЧС по РБ.