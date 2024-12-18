В Госсобрании Башкирии обсудили вопросы распространения информации

В Госсобрании Башкортостана прошло заседание парламента по вопросам аккумулирования и распространения информации. Специалисты акцентировали внимание на борьбе с фейками в регионе, совершенствовании закона, регулирующего деятельность СМИ.

В эпоху сложной геополитической обстановки информационные ресурсы приобретают особую значимость, поэтому к информации, распространяемой в Интернете, социальных сетях, нужно подходить с максимальным вниманием. Интернет-источники, распространяющие ложную информацию, фейки, должны привлекаться к ответственности так же, как и средства массовой информации.