В Башкирии установили 500-й пожарный извещатель с GSM-модулем

Такой подарок получил житель Благовещенского района – одного из четырех муниципалитетов, который попал в пилотный проект по выдаче улучшенных извещателей. По программе их получают люди с инвалидностью I группы по слуху и зрению, а также с нарушением опорно-двигательного аппарата. Проект реализуется по инициативе Главы Башкортостана, уже есть случаи спасения.

Леонид Михайлович к большому количеству гостей не привык, но сегодня – особый случай. Пожарный извещатель, давно ставший символом безопасности в доме, ему приехал передать и.о. вице-премьера регионального правительства Ирек Сагитов. Пенсионеру, который является инвалидом I группы и передвигается на коляске, такой подарок как раз кстати.

Такое же устройство получила и семья Андреевых. Супруги уже на пенсии, занимаются ремонтом дома и нянчат внуков.

Настройка устройства, закрепление необходимых номеров и проверка работоспособности пожарного извещателя занимает не более 15 минут. Он работает от батареек и никак не зависит от электричества. К тому же сообщения и звонок на телефон самих жильцов и в экстренные службы приходит моментально, что позволит сократить время реакции на ЧП до минимума.