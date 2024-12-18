В Башкирии ведутся поиски 19-летней девушки

В Белокатайском районе ведутся поиски 19-летней Регины Зекерьяновой. Об этом сообщают волонтёры «Лиза Алерт Башкортостан».

Фото №1 - В Башкирии ведутся поиски 19-летней девушки

14 декабря девушка ушла из дома в деревне Айдакаево. С тех пор её местонахождение неизвестно.

Девушка была одета в черную болоньевую куртку, светло-коричневые штаны, черные зимние кроссовки и оранжевую шапку. Среди других примет исчезнувшей – рост 155 см, темно-коричневые волосы и карие глаза.

Всех, кому известно что-то местонахождении девушки, просят сообщить по телефону 8 800 700 54 52 или 112.

Фото: «Лиза Алерт Башкортостан».

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