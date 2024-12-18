В Башкирии ведутся поиски 19-летней девушки

В Белокатайском районе ведутся поиски 19-летней Регины Зекерьяновой. Об этом сообщают волонтёры «Лиза Алерт Башкортостан».

14 декабря девушка ушла из дома в деревне Айдакаево. С тех пор её местонахождение неизвестно.