В Башкирии ведутся поиски 19-летней девушки

В Белокатайском районе ведутся поиски 19-летней Регины Зекерьяновой. Об этом сообщают волонтёры «Лиза Алерт Башкортостан».
14 декабря девушка ушла из дома в деревне Айдакаево. С тех пор её местонахождение неизвестно.
Девушка была одета в черную болоньевую куртку, светло-коричневые штаны, черные зимние кроссовки и оранжевую шапку. Среди других примет исчезнувшей – рост 155 см, темно-коричневые волосы и карие глаза.
Всех, кому известно что-то местонахождении девушки, просят сообщить по телефону 8 800 700 54 52 или 112.
Фото: «Лиза Алерт Башкортостан».