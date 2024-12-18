Очередная группа бойцов из Уфы отправилась на СВО после отпуска

Президент России Владимир Путин подписал закон о списании просроченных долгов некоторым участникам военной операции. 1 декабря 2024 года закон вступил в силу. Полностью списать долг до 10 млн рублей имеют право мобилизованные граждане, проходящие военную службу по призыву (кроме курсантов военных училищ) и заключившие контракт с Министерством обороны для участия в СВО не менее чем на год, а также их жены или мужья.