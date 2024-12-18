Очередная группа бойцов из Уфы отправилась на СВО после отпуска

Отпуск очередной группы военнослужащих подошел к концу. В течение двух недель бойцы проводили время с семьями, решали накопившиеся вопросы и отдыхали. Теперь они готовы вернуться в строй и присоединиться к своим боевым товарищам.
Отправка состоялась с площади перед «Уфа-Ареной». К месту службы отправляются на комфортабельном автобусе. С собой берут необходимую гумпомощь, посылки для сослуживцев и уверенный настрой на победу.
В Башкортостане продлили срок действия единовременной выплаты в размере 505 тысяч рублей до 31 декабря уходящего года. Это касается военнослужащих, подписавших контракт с Министерством обороны России и направленных на военную службу с пункта отбора в Уфе. Таким образом, с учетом федеральных выплат и надбавок муниципалитетов, новые контрактники получат до 1 305 000 рублей сразу, а потом по 210 тысяч рублей ежемесячно.
Президент России Владимир Путин подписал закон о списании просроченных долгов некоторым участникам военной операции. 1 декабря 2024 года закон вступил в силу. Полностью списать долг до 10 млн рублей имеют право мобилизованные граждане, проходящие военную службу по призыву (кроме курсантов военных училищ) и заключившие контракт с Министерством обороны для участия в СВО не менее чем на год, а также их жены или мужья.