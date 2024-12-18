В Уфе проходят соревнования по баскетболу «Студенческая лига РЖД»

Уфа приняла второй раунд Всероссийских соревнований «Студенческая лига РЖД» по баскетболу. На протяжении трех дней в спортзале аграрного университета сражались шесть коллективов из Москвы, Казани, Краснодара, Уфы и две команды из Санкт-Петербурга. Баскетбольный клуб «Уфимец» за это время провел три матча.

Первым соперником нашей команды был «Военмех» из Санкт-Петербурга. Гости одержали победу над уфимцами 78:53. Уже на следующий день наш коллектив принимал гостей из Краснодара. Уфимцы уверенно держали преимущество на протяжении всей встречи. В итоге башкирская команда «разгромила» своего соперника 101:54.