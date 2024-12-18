Спортсмены из Башкирии завоевали медали на всероссийских соревнованиях по плаванию

Башкирские пловцы вернулись домой с медалями со Всероссийских соревнований. В Санкт-Петербурге прошел «Кубок Чемпионов» по плаванию среди спортсменов с нарушением зрения. Участие принимали сильнейшие пловцы из 15 регионов России. Сейчас идет подготовка к стартам в новом году.

Уже 24 года Халил Шаммасов тренирует пловцов с самым сложным международным классом — С11. В него входят тотально слепые спортсмены. Как признается наставник, несмотря на диагноз, в воде ребята вполне могут дать фору здоровым атлетам. Подход на тренировках такой же. Отсюда и успехи на соревнованиях.

Тут нужно тренерское терпение, человеческое терпение с таким сложным классом. Поэтому приходилось много проявлять себя в этом плане. Халил Шаммасов, тренер сборной России по плаванию среди спортсменов с нарушением зрения

Сильные духом, со своими целями и мечтами. На «Кубке чемпионов» наши спортсмены добились высоких результатов. Айдар Минибаев стал обладателем трех наград: на стометровке баттерфляем он завоевал золотую награду, в комплексном плавании на 200 метров и стометровке на спине остановился на второй строчке.

К сожалению, не получилось многое, потому что не смог проплыть нормально, то есть не оправдал надежд тренера своего, не выполнил поставленной цели передо мной, то есть много не удалось. Будем работать дальше. Айдар Минибаев, победитель кубка чемпионов по плаванию среди спортсменов с нарушением зрения

Тут, я считаю, тренерские просчеты. Нужно еще и психологом быть вместе с тренером. Я свои ошибки учту, нельзя одинаково подходить. Здесь нужно подвести к результату психологически больше. Эти соревнования показали серьёзнейшие ошибки, ну я бы сказал, тренерские просчеты, и будем готовиться серьезно. Халил Шаммасов, тренер сборной России по плаванию среди спортсменов с нарушением зрения

Несмотря на три золотые медали, титулованный Ильнур Гарипов своими результатами не доволен. Пловец выступал в троеборье вольным стилем на 50, 100 и 400 метров. Лидер сборной Республики как никто другой знает, как нелегко даются победы. Вспоминает Ильнур и свое золотое выступление на паралимпиаде в Токио.