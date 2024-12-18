Спортсмены из Башкирии завоевали медали на всероссийских соревнованиях по плаванию

Башкирские пловцы вернулись домой с медалями со Всероссийских соревнований. В Санкт-Петербурге прошел «Кубок Чемпионов» по плаванию среди спортсменов с нарушением зрения. Участие принимали сильнейшие пловцы из 15 регионов России. Сейчас идет подготовка к стартам в новом году.
Уже 24 года Халил Шаммасов тренирует пловцов с самым сложным международным классом — С11. В него входят тотально слепые спортсмены. Как признается наставник, несмотря на диагноз, в воде ребята вполне могут дать фору здоровым атлетам. Подход на тренировках такой же. Отсюда и успехи на соревнованиях.
Сильные духом, со своими целями и мечтами. На «Кубке чемпионов» наши спортсмены добились высоких результатов. Айдар Минибаев стал обладателем трех наград: на стометровке баттерфляем он завоевал золотую награду, в комплексном плавании на 200 метров и стометровке на спине остановился на второй строчке.
Несмотря на три золотые медали, титулованный Ильнур Гарипов своими результатами не доволен. Пловец выступал в троеборье вольным стилем на 50, 100 и 400 метров. Лидер сборной Республики как никто другой знает, как нелегко даются победы. Вспоминает Ильнур и свое золотое выступление на паралимпиаде в Токио.
Сейчас наши спортсмены начали активную подготовку к соревнованиям в новом 2025 году. В планах — выступить на отборочных всероссийских соревнованиях, а после принять участие в чемпионате мира в Сингапуре. Помимо этого, башкирские пловцы стремятся отобраться на паралимпийские игры в Лос-Анджелесе.