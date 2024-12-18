В Уфе проходит первенство республики по боксу среди юношей и юниоров 16-17 лет

В Уфе в эти дни проходит первенство республики по боксу среди юношей и юниоров 16-17 лет. Ранее прошли соревнования среди девушек и младших юношей. Теперь тренеры выявляют сильнейших в ринге среди боксеров этой возрастной группы. Уже в начале следующего года они примут участие в первенстве Приволжского федерального округа. По итогам этих соревнований тренеры определят состав сборной.