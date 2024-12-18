В Уфе состоится XX Международная спартакиада боевых искусств

20 декабря в Уфе стартует XX Международная спартакиада боевых искусств. В столице республики состоялось завершающее рабочее совещание с представителями спортивных федераций по подготовке к турниру.

Основные мероприятия пройдут в центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой. На пресс-конференции обсудили вопросы судейства и безопасности состязаний, расположение площадок для соревнований, а также зоны для награждения победителей и призеров. По некоторым видам программы уже завершена регистрация. Всего в спартакиаде выступят около 5 тыс. участников.