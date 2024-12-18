Лучший гинеколог России из Уфы рассказал секрет успешных родов

На его счету несколько тысяч новых жизней. Динар Габдрахманов — заведующий стационаром Республиканского клинического перинатального центра. Съёмочная группа БСТ не только узнала, почему именно его заслуги признали на федеральном уровне, но и приняла участие в родах.

Пока у него брали интервью, в родильном отделении появились на свет сразу три малыша. Впрочем, здесь этим никого не удивишь. По словам заведующего Динара Габдрахманова, рекорд их стационара — 55 родов за сутки.

У Екатерины Хакимовой это уже пятые роды, четвертые из которых — именно в этом отделении. Прошли легко, во многом благодаря мастерству врачей. Доверие между врачом и пациентом — вот главный успех хороших родов, рассказывает Динар Габдрахманов. Именно такие отношения он стремится создать в своем отделении.

За 15 лет он успел поработать в разных роддомах. В том числе и частном. И здесь, в перинатальном центре, старается внедрять лучшие практики, создавая высокий стандарт медицины. За это, а также за широкую общественную работу Динар Габдрахманов был удостоен звания лучшего врача года в стране. Награду он получал из рук руководителя федерального Минздрава Михаила Мурашко.

А еще Динар Габдрахманов помогал выстраивать работу одного из роддомов в Херсонской области. Мужчина руководил бригадой врачей, которая полтора месяца помогала жителям новых территорий.